No final da manhã, dólar está na cotação mínima, em R$ 2,4750 Às 11h46, o dólar comercial atingiu o patamar mínimo do dia, cotado a R$ 2,4750 na ponta de venda das operações, em queda de 0,72% em relação aos últimos negócios de ontem. A moeda norte-americana, portanto, mantém-se abaixo do patamar de R$ 2,50 alcançado ontem. A grande pergunta no mercado de câmbio hoje é se o Banco Central vai entrar comprando dólares no mercado, a fim de reduzir a oferta de moeda norte-americana e, com isso, impedir uma queda maior do dólar. Entre operadores, é praticamente consenso que a tendência para a cotação do dólar hoje é de baixa. Também ajuda a compor um cenário favorável à queda do dólar por aqui a desvalorização da moeda norte-americana frente às demais moedas fortes: no final da manhã de hoje, o euro subia 0,71% frente ao dólar. O petróleo também faz parte desse conjunto de boas notícias, recuando 0,22%.