No fundo do poço, mas com alguma esperança

Coincidentemente, 2002 e 2003 são, como 2015, anos em que o cenário político afetou fortemente o desempenho da economia. A ascensão da candidatura Lula nas pesquisas de intenção de voto já no início do ano eleitoral de 2002 gerou entre os investidores um clima próximo do pânico, por causa das incertezas a respeito do comportamento de um eventual governo do PT na economia. Embora amenizadas, as incertezas persistiram no ano seguinte, daí os resultados ruins aferidos pela Serasa Experian na ocasião. O quadro de 2015, turvado pela incapacidade do governo Dilma Rousseff de reagir à crise política, vai se completando com notícias ruins sobre o desempenho da economia, a evolução dos preços e a situação das finanças públicas.

Há, porém, indicações, ainda frágeis, de que o quadro parou de piorar, pelo menos no setor de comércio. O indicador da Serasa Experian mostra que, em junho, a atividade subiu 0,3% em relação a maio. Por segmentos, o melhor desempenho foi o de materiais de construção, com alta de 1,1%, seguindo-se combustíveis (0,4%) e supermercados, alimentos e bebidas (0,2%).

Outro dado que sugere a interrupção do processo de agravamento da situação do setor é o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), calculado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). Depois de oito quedas sucessivas, o índice registrou em junho uma alta de 0,6% em relação a maio.

É um sinal de que pelo menos alguns segmentos do varejo começam a ver melhora das perspectivas para o segundo semestre. O desempenho do próprio setor é visto com mais confiança, assim como é crescente, embora ainda fraca, a confiança dos empresários do comércio na recuperação da economia.

Não há até o momento razões para assegurar que essa recuperação, ainda tênue e localizada, se robusteça e se amplie nos próximos meses. Além disso, ela se dá sobre um nível de atividade muito baixo, como mostra a comparação do Icec do mês passado com o de junho de 2014: a queda é de 21,1%. Essa foi a 23.ª queda seguida na comparação com o mesmo mês do ano anterior.