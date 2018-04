No G-8, Lula defenderá fim da 'ditadura' das agências de rating

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defenderá, em discurso na cúpula do G-8 (grupo das sete economias mais industrializadas e a Rússia) e o G-5 (Brasil, China, Índia, México e África do Sul), iniciada nesta quinta-feira, 9, em L'Aquila, Itália, o fim da "ditadura" das agências de rating.

Segundo o assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, Lula vai expor aos líderes dos dois grupos sua convicção de que agências públicas teriam melhores condições para qualificar o risco das economias.

Em seu discurso, o presidente também vai insistir na necessidade de aprofundamento da cooperação Sul-Sul - em especial, do Foro Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) e o G-5 (Brasil, Índia, China, México e África do Sul) como forma de garantir uma recuperação mais rápida entre esses países e "menos à sombra" das economias desenvolvidas.

Em sua exposição, Lula vai enumerar as iniciativas adotadas pelo País antes e depois da crise e reforçar sua posição em favor de uma reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que possa alterar a composição acionária dessas instituições e acabar com o ideia de que são "condomínios" dos europeus e americanos, segundo Marco Aurélio.

Ao falar aos líderes do G-8 e do G-5, Lula omitirá uma das propostas que defendeu com entusiasmo até a cúpula do Bric, em junho passado, na Rússia - a eliminação do dólar como moeda internacional de referência. O presidente apenas abordará, discretamente, o empenho de seu governo para que seja adotado o mecanismo de comércio em moeda local com países como a China, a Índia e os vizinhos sul-americanos.

Segundo Marco Aurélio, Lula acredita agora que o tema não pode ser colocado em plano retórico e nem discutido por chefes de Estado. A questão teria de ser discutida em nível técnico, com vistas a um plano de longo prazo para a adoção de um novo padrão.