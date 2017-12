No Golfo do México, 34% da produção de petróleo está parada O Serviço de Administração de Minerais dos EUA informou que 34% da produção diária de petróleo e 19,5% da produção diária de gás natural do Golfo do México permanecem paradas passados mais de seis dias desde a passagem do furacão Ivan na região. Houve uma pequena melhora em comparação com o levantamento de ontem, que apontava a paralisação de 39,2% da produção de petróleo e de 23,5% da produção de gás natural. O departamento informou que 578,411 barris/dia de petróleo estão deixando de ser produzidos no Golfo, gerando um total de produção perdida de 9,05 milhões de barris, ou cerca de 1,5% da produção anual da região. O volume de gás natural que está deixando de ser produzido diariamente soma agora 2,400 milhões de pés cúbicos, elevando o total perdido até agora para 38,5 bilhões de pés cúbicos, ou 0,87% da produção anual da região.