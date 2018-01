Não há dúvidas de que a equipe econômica de Michel Temer quer desmontar todos os estímulos fiscais que marcaram a chamada Nova Matriz Macroeconômica, a política da ex-presidente Dilma Rousseff apontada como a principal responsável pelo desastre econômico que afundou o País na recessão desde 2014.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometeu, logo na sua primeira entrevista no cargo, uma estratégia de revisão das desonerações setoriais que contribuíram em boa parte para a forte queda da arrecadação e o rombo das contas do governo nos últimos anos.

Mas volta e meia há sempre forças políticas e empresariais que tentam o governo e pressionam pela retomada de medidas que sustentaram – não faz muito tempo – essa mesma matriz tão criticada hoje, inclusive por aqueles que se beneficiaram no passado dessas renúncias fiscais bilionárias. Política essa centrada na expansão fiscal (com estímulos), crédito com juros subsidiados e taxa de câmbio controlada.

Apesar do discurso contra novas desonerações, cresce a pressão para que o governo aumente a alíquota do Reintegra, um programa caro de desoneração tributária que gera crédito para as empresas exportadoras. Na prática, ele devolve tributos para aos exportadores de produtos manufaturados.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criado em 2011, o Reintegra começou a ser desmontado pelo ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ele traçou um cronograma de redução da alíquota na impossibilidade de acabar com o programa de uma única vez como era a seu desejo inicial.

Com Levy, a alíquota caiu de 3% para 1% e está hoje no patamar mínimo de 0,1%. Custava na época mais de R$ 6 bilhões por ano. Para não aumentar as resistências, o governo na época prometeu que a alíquota voltaria a subir para 2% em 2017 e 3% em 2018. Mas a sua intenção era mesmo acabar com o programa.

Com um déficit de R$ 139 bilhões para ser enfrentado em 2017, a equipe de Temer não queria nem saber de um aumento da alíquota e muito menos de uma elevação adicional para 5%, como pede a indústria. Mas a gritaria é geral. Até o ministro das Relações Exteriores, José Serra, entrou em campo para defender o benefício tributário.

Uma decisão nessa direção, porém, é incoerente com o discurso da área econômica de rever as desonerações. Como dar benefícios para um setor que sequer mostrou estudo comprovando o ganho para o País com o alívio tributário? A Fazenda também não calculou o impacto do programa para aumentar os empregos.

As indicações até agora são de que o ministro Meirelles vai ceder e manter o aumento da alíquota. Um sinal contrário do que vem apontando sua equipe para o mercado: de revisão, em breve, dos créditos tributários, sobretudo de regimes especiais.

A Fazenda já identificou que tem muitos desses regimes em que o governo deixa de arrecadar R$ 1 bilhão, R$ 2 bilhões e todo o benefício vai para duas ou três empresas. De acordo com os últimos números disponíveis, as desonerações de tributos já somam este ano R$ 60,4 bilhões e têm sido uma porta aberta para a sonegação fiscal como já mostrou a fiscalização da Receita. Essa agenda vem sendo vendida como necessária para a volta do superávit nas contas públicas junto com as reformas. Meirelles também já antecipou que não deve voltar a onerar em 2017 os setores que ainda continuam se beneficiando dos estímulos fiscais que a Nova Matriz.

É bom lembrar que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do teto do gasto, que se transformou na principal aposta do governo de política econômica, contém restrições à criação e aumento de benefícios tributários.

Além dos riscos óbvios para retardar o ajuste fiscal, atender pleitos setoriais pode representar um retrocesso e abrir precedentes para engordar a fila de novos pedidos de benefícios que batem todos os dias na porta da equipe econômica. O problema aqui é fazer discurso para um lado e se mover para o outro. Quem gritar mais, leva no gogó. Como era na época de Guido Mantega na Fazenda.

Atender a pleitos setoriais pode representar um retrocesso e abrir precedentes

Não há dúvidas de que a equipe econômica de Michel Temer quer desmontar todos os estímulos fiscais que marcaram a chamada Nova Matriz Macroeconômica, a política da ex-presidente Dilma Rousseff apontada como a principal responsável pelo desastre econômico que afundou o País na recessão desde 2014.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prometeu, logo na sua primeira entrevista no cargo, uma estratégia de revisão das desonerações setoriais que contribuíram em boa parte para a forte queda da arrecadação e o rombo das contas do governo nos últimos anos.

Mas volta e meia há sempre forças políticas e empresariais que tentam o governo e pressionam pela retomada de medidas que sustentaram – não faz muito tempo – essa mesma matriz tão criticada hoje, inclusive por aqueles que se beneficiaram no passado dessas renúncias fiscais bilionárias. Política essa centrada na expansão fiscal (com estímulos), crédito com juros subsidiados e taxa de câmbio controlada.

Apesar do discurso contra novas desonerações, cresce a pressão para que o governo aumente a alíquota do Reintegra, um programa caro de desoneração tributária que gera crédito para as empresas exportadoras. Na prática, ele devolve tributos para aos exportadores de produtos manufaturados.

Criado em 2011, o Reintegra começou a ser desmontado pelo ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ele traçou um cronograma de redução da alíquota na impossibilidade de acabar com o programa de uma única vez como era a seu desejo inicial.

Com Levy, a alíquota caiu de 3% para 1% e está hoje no patamar mínimo de 0,1%. Custava na época mais de R$ 6 bilhões por ano. Para não aumentar as resistências, o governo na época prometeu que a alíquota voltaria a subir para 2% em 2017 e 3% em 2018. Mas a sua intenção era mesmo acabar com o programa.

Com um déficit de R$ 139 bilhões para ser enfrentado em 2017, a equipe de Temer não queria nem saber de um aumento da alíquota e muito menos de uma elevação adicional para 5%, como pede a indústria. Mas a gritaria é geral. Até o ministro das Relações Exteriores, José Serra, entrou em campo para defender o benefício tributário.

Uma decisão nessa direção, porém, é incoerente com o discurso da área econômica de rever as desonerações. Como dar benefícios para um setor que sequer mostrou estudo comprovando o ganho para o País com o alívio tributário? A Fazenda também não calculou o impacto do programa para aumentar os empregos.

As indicações até agora são de que o ministro Meirelles vai ceder e manter o aumento da alíquota. Um sinal contrário do que vem apontando sua equipe para o mercado: de revisão, em breve, dos créditos tributários, sobretudo de regimes especiais.

A Fazenda já identificou que tem muitos desses regimes em que o governo deixa de arrecadar R$ 1 bilhão, R$ 2 bilhões e todo o benefício vai para duas ou três empresas. De acordo com os últimos números disponíveis, as desonerações de tributos já somam este ano R$ 60,4 bilhões e têm sido uma porta aberta para a sonegação fiscal como já mostrou a fiscalização da Receita. Essa agenda vem sendo vendida como necessária para a volta do superávit nas contas públicas junto com as reformas. Meirelles também já antecipou que não deve voltar a onerar em 2017 os setores que ainda continuam se beneficiando dos estímulos fiscais que a Nova Matriz.

É bom lembrar que a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do teto do gasto, que se transformou na principal aposta do governo de política econômica, contém restrições à criação e aumento de benefícios tributários.

Além dos riscos óbvios para retardar o ajuste fiscal, atender pleitos setoriais pode representar um retrocesso e abrir precedentes para engordar a fila de novos pedidos de benefícios que batem todos os dias na porta da equipe econômica. O problema aqui é fazer discurso para um lado e se mover para o outro. Quem gritar mais, leva no gogó. Como era na época de Guido Mantega na Fazenda.