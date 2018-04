No Mato Grosso, as capitais da crise

A crise de três frigoríficos debilitou o Mato Grosso, dono do maior rebanho do Brasil, com 26 milhões de animais. Nos últimos meses, pediram recuperação judicial o Independência, Quatro Marcos e Arantes. Juntos, eles têm 14 plantas no Estado e devem cerca de R$ 4,4 bilhões. Ao todo, as unidades respondem por 38% da capacidade de abate de Mato Grosso. A quebradeira foi como um soco no estômago de quem está ligado ao gado de corte. As vendas encolheram e as cidades que dependiam desses frigoríficos enfrentam uma fissura social. Com a bancarrota, 4,8 mil empregos desapareceram no Estado. Os criadores de gado de Mato Grosso perderam R$ 140 milhões - valor que os três frigoríficos devem pelo gado. O tradicional choramingo do produtor rural nesse caso parece ter procedência. De uma hora para outra, quem contava com o dinheiro do boi, seja por meio do salário ou da venda de animais, perdeu o rumo. Com medo do calote, poucos se atrevem a vender parte da produção para o abate e os pastos estão abarrotados. O principal empregador de São José dos Quatro Marcos, a 313 km de Cuiabá, é o frigorífico Quatro Marcos. A planta está parada desde maio e parte dos passivos trabalhistas não foi quitada. Alessandro Casado, presidente do Sindicato Rural de São José dos Quatro Marcos e representante da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), reuniu há dois meses os produtores na porta da planta da Quatro Marcos na cidade na tentativa de interromper o abate e receber os atrasados. O dinheiro não apareceu. Mas depois daquele protesto ninguém mais vendeu animais e a planta fechou as portas. No começo do mês, a Friboi, um dos gigantes do setor frigorífico, anunciou o arrendamento de cinco plantas do Quatro Marcos. Para os produtores, seria a esperança de receber os atrasados e voltar a vender. Mas até agora, ao que parece, não é o que vai acontecer. Segundo a Friboi, como as unidades foram arrendadas, a dívida ainda pertence ao Quatro Marcos, que até agora não conseguiu aprovar em assembleia com os credores um plano de recuperação. Portanto a empresa afirma não se sentir obrigada a quitar as dívidas do antigo dono dos frigoríficos para repactuar o passivo de R$ 400 milhões. É a mesma avaliação do advogado do Quatro Marcos, Jorge Nemr, do escritório Leite, Tosto, Barros: "A dívida está no hall de credores, abrangidos pela recuperação, por isso ela tem de entrar no processo". Para Luciano Vacari, superintendente da Acrimat, o caminho para reaver o dinheiro é boicotar a Friboi, deixar de vender animais para todas as suas plantas no Estado para que ela se responsabilize pela dívida da Quatro Marcos. "A Friboi nem sequer quis dialogar. É uma péssima maneira de começar uma relação comercial." Várias teses explicam a péssima fase dos frigoríficos que colocaram o Estado no topo dos pedidos de recuperação judicial. Uma delas é a inabilidade administrativa no setor. Outros acreditam que a crise econômica internacional debilitou as exportações de carne e abalou as finanças das empresas. Uma outra é de que os donos de frigoríficos se lambuzaram com o dinheiro farto do mercado financeiro e, com a retração no consumo internacional e o sumiço do dinheiro, meteram os pés pelas mãos. "O problema é crônico. É por falta de seriedade no ramo", opina Getúlio Vilela de Figueiredo, presidente do Grupo Cinco Estrelas. Em Pontes e Lacerda (455 km de Cuiabá e a 170 km da fronteira com a Bolívia), 10% da população economicamente ativa está desempregada porque trabalhava no Arantes ou no Independência. Os comerciantes sentiram o baque. "As vendas caíram uns 10% e podem piorar se os frigoríficos não forem reativados", diz Mauro Ramos, da associação comercial. Dono do supermercado Paraná, Alexandre Demarchi conta que entre os clientes ligados aos frigoríficos as vendas caíram uns 70%. Na média, a retração chegou a 35%. A inadimplência passou de 2% para 10%. Para recuperar o faturamento, o empresário investiu no aluguel de ônibus que buscam a população rural para fazer compras. Na loja de produtos agrícolas Campo Mix, com três unidades, o empresário Túlio Roncalli enfrenta dificuldades. A inadimplência foi de 3% para 12%. "A população está preocupada com o desemprego e os pecuaristas andam com o freio de mão puxado", explica. O receio é generalizado, diz Luciomar Machado, representante da Acrimat na cidade e um dos líderes do setor. Mas, apesar do desapontamento com o calote geral, ainda falta união. "Há criadores muito ingênuos. Incluindo a atividade leiteira, a pecuária emprega três vezes mais que a indústria automobilística, e não conseguimos sensibilizar o governo", afirma. Rodrigo Musa da Cunha, criador, levou um calote de R$ 18 mil do Independência, para quem havia vendido alguns animais na esperança de cobrir despesas deixadas pelo atraso de 15 dias do Arantes. Com o descasamento nas contas, teve de vender mais animais a um terceiro frigorífico. O pecuarista Bento Ferraz Pacheco é outra vítima da inadimplência do Arantes e do Independência. Desanimado, ele resolveu apostar na criação de gado na Bolívia: "Mesmo com o risco político o negócio vale a pena, porque o investimento é bem menor e paga-se melhor pelos animais."