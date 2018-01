No Paraná, tarifa residencial de energia cai 2%

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou uma redução média de 1,22% nas tarifas da Copel, que abastece 3,3 milhões de unidades de consumo em 393 município do Paraná, incluindo Curitiba. Para os consumidores residenciais, a conta de luz terá uma redução de 2,04%, enquanto os consumidores industriais pagarão, em média, 0,21% a menos de energia. As novas tarifas entrarão em vigor no dia 24 de junho. Uma das explicações para a redução da tarifa foi a diminuição da necessidade de arrecadação da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC). Segundo a Aneel, a empresa teve que arrecadar 38,65% a menos a título de CCC. No começo deste ano a Aneel determinou uma redução nacional na arrecadação dessa conta, que é usada para subsidiar a compra de combustível para as usinas termelétricas, que geram energia para os sistemas isolados, localizados principalmente na Região Norte do País.