No Peru, questões sociais podem deixar país inviável Uma das melhores mudanças recentes no Peru, em termos da questão social, é que agora todas as correntes políticas sabem que sem resolver este problema o país pode se tornar inviável. Esta análise é de Jorge Chediek, o argentino que representa a ONU no Peru, e que cuida do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no país. Ele faz a ressalva de que, por enquanto, muito daquela preocupação ainda está na retórica, mas acrescenta, com um toque de otimismo, que o forte crescimento econômico dos últimos anos pode levar as lideranças políticas ?a aproveitar a situação histórica para atacar o problema de exclusão?. Certamente, ainda está bem fresca na memória do presidente Alan García e de outros políticos do país a situação paradoxal do ex-presidente, Alejandro Toledo, que sofreu de baixíssima popularidade a maior parte do seu mandato, apesar da situação muito boa da economia (o que também se deveu, é preciso ressalvar, a uma série de escândalos). Alan García pretende racionalizar a complexa teia de programas sociais peruanos, notória pelo desperdício e falta de foco. Recentemente, um total de 92 programas foram fundidos em 25, e também há medidas para enxugar a burocracia, reduzir os salários mais altos e diminuir o número de entidades públicas. Estratégia ambiciosa A estratégia mais ambiciosa de política social, porém, é a rápida ampliação do programa ?Juntos? de transferência de renda condicionada, que é inspirado no Bolsa-Família. O Juntos provê transferências fixas mensais de 100 soles (equivalentes a R$ 65) a mães que mantenham seus filhos na escola, e que cumpram exigência relativas à saúde das crianças, como vacinação e exames regulares (o programa também inclui grávidas). Em agosto de 2006, quando García estava recém-empossado, o Juntos chegava a 124 mil famílias, ou cerca de 470 mil pessoas. A meta para 2007 é de expandi-lo para 350 mil famílias, ou 1,5 milhão de pessoas, que correspondem (supondo um foco perfeito) a 28% da população em extrema pobreza no Peru. Outra frente anti-pobreza do governo é o programa ?Serra Exportadora?, com o qual se tenta capacitar os camponeses andinos a entrar no boom exportador em produtos como pêssego, abacate e canola. Muitos peruanos estão céticos quanto ao poder destas iniciativas de fechar o fosso entre a economia vibrante de Lima e das áreas de agroindústria do litoral, de um lado, e o país estagnado e arcaico de grande parte dos altiplanos andinos e da selva amazônica. Um dos problemas é que o setor público peruano é notório pela ineficiência, a educação e a saúde públicas são sofríveis, e García não parece ser o tipo de político com estômago para enfrentar os lobbies corporativos e fazer uma profunda reforma do Estado. Programa O programa Juntos poderia ser um atenuador de tensões, mas, mesmo chegando a 30% dos miseráveis, ainda está muito longe da cobertura do Bolsa-Família, que atinge um contingente equivalente a ligeiramente mais do que 100% dos extremamente pobres no Brasil. O risco, para os peruanos que se beneficiam do ótimo momento econômico, é que a população excluída da serra e da floresta, unida aos pobres urbanos, eleja um presidente populista, que reverta as bases da atual prosperidade capitalista. Uma bonança, aliás, que não existe para peruanos como o pastor de alpacas Andrés Ccaico, de 30 anos, do departamento de Huancavelica. ?Minha renda não aumentou nada, e nós não temos nenhuma ajuda nem apoio do governo?, ele resume, traduzindo a sensação de milhões de peruanos que se sentem excluídos do espetáculo do crescimento.