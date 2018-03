No relatório de inflação, BC eleva projeção para 10,8% O Banco Central (BC) elevou para 10,8% a sua projeção de inflação medida pelo IPCA para este ano. A estimativa consta no relatório trimestral de inflação, que está sendo divulgado hoje pelo BC em Brasília. A nova projeção é superior à meta de inflação de 8,5% fixada pelo governo para o final 2003. O valor também supera a estimativa prevista no último relatório, divulgado em dezembro, que previa que a inflação fecharia o ano de 2003 em 9,5%. Para 2004, o BC, porém, prevê uma inflação bem menor, de 4,1%. No relatório de dezembro, a estimativa do BC era que a inflação fecharia o ano de 2004 em 4,5%. Segundo o relatório divulgado hoje, a trajetória central esperada para a inflação acumulada em 12 meses ficará entre 16% e 17% até o terceiro trimestre de 2003. A partir daí, estima o BC, cairá fortemente por dois trimestres consecutivos para 10,8% no último trimestre de 2003 e para 6,7% no primeiro trimestre de 2004. Nos trimestres seguintes, a inflação acumulada em doze meses permanecerá em queda, porém mais suave, até atingir 4,1% no último trimestre de 2004. Para fazer as suas novas projeções, o BC utilizou uma taxa de câmbio de R$ 3,40, vigente na véspera da reuniâo do Copom de março. Perspectiva de queda Apesar da elevação da projeção de inflação em 2003 acima da meta oficial, o Banco Central destaca no relatório de inflação que é positiva a perspectiva de queda a partir do segundo trimestre do ano. "Ainda que a inflação projetada para 2003 no cenário básico esteja acima da meta ajustada de 8,5%, a perspectiva para a queda da inflação a partir do segundo trimestre do ano analisada pelo Copom é positiva", afirmam os diretores do BC no relatório trimestral. Segundo explica o BC, a projeção de inflação deste relatório de março implica que a política monetária será capaz de trazer a inflação, já a partir do segundo trimestre do ano, para uma trajetória compatível com aquela delineada na Carta Aberta, enviada em janeiro pelo presidente do banco, Henrique Meirelles, ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci. O BC chama atenção também que ainda é cedo para avaliar na "sua plenitude" o efeito das ações de política monetária implementadas nos últimos meses. "Nesse sentido, cenários alternativos implicam trajetórias cuja inflação se aproxima da meta ajustada em 2003", afirma o relatório. Os riscos Os principais fatores de risco para a inflação este ano são, na avaliação do Banco Central, os efeitos da guerra no Iraque, a inflação dos preços administrados e a inércia inflacionária. "Os efeitos da guerra no Iraque refletem-se diretamente no preço internacional do petróleo e, indiretamente, na percepção de risco dos países emergentes, com possíveis desdobramentos sobre a taxa de câmbio", explica o texto do relatório de inflação do primeiro trimestre de 2003. Os diretores do BC destacam que a queda no preço internacional do petróleo, indicada no mercado futuro da commodity, revela que os aumentos observados ao longo do primeiro trimestre deste ano já refletiam os efeitos da guerra no Iraque. "Esse comportamento seria similar ao observado durante a guerra do Golfo, iniciada em janeiro/fevereiro de 1991", comparam os diretores do BC. No cenário básico utilizado pelo BC, a projeção dos reajustes dos derivados de petróleo resulta, segundo o texto do relatório de inflação, da defasagem existente entre os preços internos cobrados nas refinarias e os preços internacionais convertidos em reais, além da trajetória embutida nos mercados futuros. "A defasagem atual pode ser virtualmente eliminada ao longo do tempo com a queda futura no preço internacional do petróleo e com a manutenção da taxa de câmbio em R$ 3,40", explicam os diretores do BC no relatório. "Levando-se esses fatores em consideração, projeta-se um aumento de 12,4% no preço da gasolina em 2003, sendo que a totalidade do reajuste ocorreu nos dois primeiros meses do ano", explicam. Preços administrados Em relação aos preços administrados, o BC elevou para 16,8% e 9% os reajustes que deverão ocorrer este ano e em 2004, respectivamente, no conjunto desses preços. "A elevação da projeção da inflação dos preços administrados para 2003 desde o último relatório de inflação é consequência, principalmente, da inflação já observada nos primeiros meses do ano, bem acima das previsões anteriores", argumentam os diretores do BC. Para os próximos trimestres de 2003, a estimativa do BC é de que os preços administrados serão corrigidos em 8,6%. Para 2004, a elevação da projeção segue a revisão das projeções do mercado para a inflação medida pelo IGP-M. Vale lembrar que as projeções com as quais o Copom do BC trabalha baseiam-se em um conjunto de hipóteses sobre o comportamento das principais variáveis econômicas. "Esse conjunto de hipóteses e os respectivos riscos associados compõem o cenário principal, com base no qual o Copom toma decisões de política monetária", destaca o texto do relatório de inflação.