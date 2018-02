No RS, planos frustrados RIO GRANDE (RS) - Trabalhador no Polo Naval da cidade gaúcha do Rio Grande, Alex Sandro Machado começou no estaleiro em julho de 2012. Com o curso de maçariqueiro concluído em fevereiro de 2013, ele esperava uma salário melhor e até uma promoção. Mas, em dezembro de 2014, foi surpreendido com a demissão. "Fiquei revoltado, indignado com a situação. Uma caneta e uma assinatura mudaram completamente o rumo da minha história."