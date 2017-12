No semestre, dólar recua 19,72% e Bolsa sobe 15,12% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia em baixa de 0,40%. Com este desempenho, o resultado acumulado em junho ficou negativo em 3,35%. Apesar disso, a Bolsa encerra o semestre com alta de 15,12%. O volume financeiro hoje foi de apenas R$ 434 milhões. O dólar comercial encerrou o mês e o primeiro semestre no menor patamar desde 13 de junho, cotado a R$ 2,8420 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 1,32% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. No mês, a queda foi de 4,31% e, no ano, a baixa acumulada é de 19,72%. No mercado de juros, os contratos com taxas pós-fixadas, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e vencimento em janeiro, encerraram o dia pagando 22,93% ao ano, ante 23,01% ao ano de sexta-feira. Os C-Bonds ? principais papéis da dívida pública do Brasil - registravam valorização de 1,36%, às 18h29, e eram cotados a 88,438 centavos de dólar. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores na capacidade de pagamento da dívida do país ? fechou em alta de 18 pontos, em 801 pontos base.