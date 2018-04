No Senado, Godoy mostra confiança na queda da dívida O secretário do Tesouro Nacional, Tarcísio Godoy, deu nesta terça-feira, 23, uma "aula" para os senadores integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) sobre os conceitos básicos da dívida pública, como superávit primário, nominal, Risco País e títulos. Durante a aula, Godoy mais uma vez mostrou confiança na trajetória de queda na dívida líquida do setor público. Ele disse que "qualquer que seja o cenário traçado (pelo mercado financeiro o pela Lei de Diretrizes Orçamentárias) a dívida líquida do setor público, em 2010, estará abaixo de 38% do PIB (Produto Interno Bruto)". Pelos dados apresentados pelo secretário, a dívida líquida, hoje em 44,9% do PIB, ficará em 35,9% em 2010, com base no cenário traçado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, e 37,6% do PIB pelas projeções dos analistas de mercado captados pela pesquisa Focus do Banco Central. Ao explicar o conceito de resultado primário e de despesas e receitas financeiras, Godoy disse que a história de superávits primários nas contas públicas não é apenas de um mês, um ano, dois anos ou três anos, mas desde 1999, quando o governo conseguiu entregar os resultados que foram previstos de forma "compactuada" na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo ele esse resultado tem sido obtido de forma "harmoniosa" por todos os entes federativos, o que mostra uma ação comprometida da sociedade com a estabilidade. Na aula, Godoy chegou a explicar o que é dívida para os senadores, classificando-a como uma antecipação de receita futura. Ele também ressaltou que as agencias de classificação de risco ainda vêem que o Brasil precisa aprimorar os seus fundamentos e que a dívida pública ainda está em patamar elevado em relação ao PIB. Reservas O secretário do Tesouro afirmou também que os benefícios de se ter reservas internacionais elevadas ainda são maiores que o custo de carregamento para a manutenção dessas reservas. Segundo ele, as reservas elevadas ajudam a reduzir o Risco Brasil (grau de desconfiança dos investidores na capacidade de o País honrar sua dívida). Ao ser questionado sobre o custo de pagamento de juros sobre a dívida pública, Godoy disse que os fundamentos econômicos são mais importantes para fazer uma política fiscal eficiente, do que a taxa de juros de curto prazo. "O Banco Central fixa uma taxa de juros de curto prazo, que é a Selic (taxa básica do País). É uma referência. Mas se tiver muito fora do que os investidores acham dos fundamentos econômicos, eu consigo colocar títulos a taxas menores", afirmou Godoy. Ele lembrou que a taxa Selic está a 12,5% ao ano e que o Tesouro tem conseguido colocar títulos de 20 anos de prazo, com uma taxa em torno de 9% ao ano. Godoy disse ainda que um dos elementos que não permite o Brasil ter grau de investimento é a dívida bruta do setor público. Segundo ele essa é a dívida mais usada como referência pelas agências de classificação de risco que, acreditam que o Brasil precisa ainda aprimorar seus fundamentos econômicos. Para Godoy a dívida bruta ainda é elevada em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Elogios O presidente da CAE, Aloizio Mercadante (PT-SP) abriu a sessão fazendo elogios ao secretário do Tesouro, afirmando que Godoy é um profissional "extremamente competente". Mercadante destacou também o trabalho do órgão na melhoria do perfil da dívida e na credibilidade nas contas públicas do País. Mercadante está convidando integrantes do governo para debaterem com os senadores temas considerados estratégicos para a CAE. Na semana passada, a comissão recebeu o então presidente do BNDES, Demian Fiocca. Mas a audiência, nesta terça, começou com atraso porque no início da sessão só Mercadante estava presente. Matéria alterada às 11h58 para acréscimo de informações