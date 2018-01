No total, já são cinco os executivos presos da Kroll A Polícia Federal prendeu mais um funcionário da Kroll Associates durante a Operação Chacal, desencadeada hoje em 16 locais de São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Brasília e Curitiba, para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz substituto da 5ª Vara da Justiça Federal, Luiz Renato Pacheco Chaves de Oliveira. O objetivo da operação é apurar o caso de espionagem que envolve a multinacional especializada em investigações empresariais. A Kroll foi contratada pela Brasil Telecom, operadora administrada pelo Grupo Opportunity, para conseguir informações sobre a Telecom Itália, empresa com a qual disputava o controle da operadora de telefonia. No total, já são cinco presos: os executivos Eduardo Gomide e Vander Aloísio Giordano, a gerente de caso Júlia Marinho Leitão da Cunha, e os operadores de equipamento, Rodrigo de Azevedo Ventura e Ricardo Sanches. Todos foram incursos no artigo 288 do Código Penal (formação de bando ou quadrilha). Indiciamento O delegado da Polícia Federal, Romero Menezes, um dos encarregados pela execução da Operação Chacal em São Paulo, disse que a maioria das pessoas que foram alvo dos mandados de busca e apreensão executados no caso Kroll-Opportunity deverão ser indiciadas. Ele confirmou que esses mandados envolveram o dirigente do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, e a presidente da Brasil Telecom, Carla Cico. Segundo o delegado, os indiciamentos podem correr se for comprovado que os contratantes dos serviços de espionagem da Kroll - o Grupo Opportunity e a Brasil Telecom - utilizaram informações ilegais em benefício de seus interesses. "Quem contrata e permite que a informação desejada chegue a ela de forma ilegal e toma conhecimento disso, inclusive faz uso dessa documentação, também comete crime", ressaltou. Devassa Na operação, a Polícia Federal apreendeu documentos do Banco Opportunity, de seu sócio controlador, Daniel Dantas, e da empresa Kroll Associates, no Rio. No apartamento do banqueiro, uma cobertura na Avenida Vieira Souto, endereço mais nobre de Ipanema, os agentes federais vasculharam por sete horas todos os cômodos e saíram carregando três bolsas lacradas. Na sede do Opportunity, no Centro, a operação durou quase nove horas e outros três malotes de documentos foram apreendidos. A varredura policial se estendeu simultaneamente por outros quatro endereços, entre eles a casa do português Thiago Verdial, que atuou como espião da Kroll e envolveu mais de 40 agentes. O delegado Angelo Gioia, que comandou a operação, foi breve ao definir a empreitada, ao deixar a sede do Opportunity com mais sete agentes: "Que fique bem claro que a apreensão não tem a ver com o banco Opportunity. Diz respeito à questão da Kroll, uma investigação que corre em São Paulo, iniciada pela Parmalat. E Brasil Telecom também." Segundo ele, o material apreendido será submetido à perícia, para apurar "se existe relação entre o acusado (Daniel Dantas) e o caso Kroll". Ao todo, foram apreendidos no Rio 22 malotes com documentos, disquetes e discos rígidos de computadores. O material deve ser enviado para perícia em São Paulo e Brasília.