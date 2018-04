No Twitter, Meirelles comemora queda na taxa de desemprego

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a usar sua conta no Twitter para comentar a situação econômica do Brasil. Nesta quinta-feira, 31, ele comemorou a redução da taxa de desemprego para 12,8% no trimestre encerrado em julho deste ano, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada mais cedo.

Dados do IBGE confirmam que o desemprego está caindo, após a maior recessão da nossa história, que desde 2014 causou perda de vagas — Henrique Meirelles (@meirelles) 31 de agosto de 2017f

O resultado ficou no piso do intervalo das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 12,8% e 13,3%, com mediana de 13,0%. A taxa foi de 13,6% no trimestre terminado em abril. No trimestre até julho de 2016, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 11,6%.

A inflação em 12 meses caiu de 8,74% em julho/2016 para 2,71% em julho/2017, o que beneficia diretamente a renda dos trabalhadores — Henrique Meirelles (@meirelles) 31 de agosto de 2017

O ministro também relembrou a queda na inflação acumulada em 12 meses entre julho de 2016 e o mês passado, que passou de 8,74% para 2,71% no período. Meirelles aproveitou para reforçar a necessidade das reformas para a melhora da economia brasileira.

Precisamos seguir com as medidas econômicas e a agenda de reformas para que o Brasil possa crescer mais, com mais empregos sendo gerados — Henrique Meirelles (@meirelles) 31 de agosto de 2017

Informalidade avança. Na passagem dos trimestres terminados em abril e julho deste ano, mais de 1,4 milhão de brasileiros saíram da fila do desemprego, fazendo o número de empregados atingir os 90,7 milhões de pessoas. Com isso, a taxa de desemprego caiu de 13,6% para 12,8%. Mas os postos de trabalho foram gerados, em sua maioria, na informalidade. O aumento aconteceu, principalmente, entre os empregados sem carteira assinada (mais 468 mil pessoas) e os trabalhadores por conta própria (mais 351 mil pessoas). Já a população com carteira assinada manteve-se estável (33,3 milhões). O contingente de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado cresceu em 468 mil pessoas, e outros 351 mil indivíduos aderiram ao trabalho por conta própria.