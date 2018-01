No Twitter, Temer comemora leilão de pré-sal: 'O Brasil voltou', diz

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer usou as redes sociais para comemorar o resultado do leilão dos campos de pré-sal da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Para ele, depois de quatro anos sem ofertas do tipo, "o Brasil mostra que atrai o interesse das empresas. O Brasil voltou".

Esforço do governo para tornar regras mais claras fez desta sexta-feira um dia histórico. O Brasil voltou! — Michel Temer (@MichelTemer) 27 de outubro de 2017

"Leilão do pré-sal: R$ 6,15 bilhões em arrecadação, mais investimentos e empregos para o povo brasileiro", escreveu o presidente, para concluir que "O Brasil entra em novo ciclo de crescimento. Para ele, "o esforço do governo para tornar regras mais claras fez desta sexta-feira um dia histórico".

Temer acompanhou o desenrolar do imbróglio judicial envolvendo a liminar e recurso em torno do leilão do pré-sal e foi informado pela ministra da Advocacia-Geral da União (AGU), Grace Mendonça, que o governo havia conseguido garantir a realização do leilão.

A ministra foi na manhã de sexta-feira, 27, ao gabinete do primeiro Tribunal Regional Federal em Brasília, onde conversou com o desembargador Hilton Queiroz e apresentou os argumentos da AGU para garantir a realização do leilão. Assim que a decisão que derrubou a liminar foi assinada ela telefonou para o presidente.

Segundo fontes do Planalto, Temer também foi informado do andamento do caso pelo sub-chefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha. Advogado de confiança do presidente, Rocha também esteve no TRF1 para acompanhar extraoficialmente a situação.

Leilão. Com a liminar suspensa, o leilão gerou ao governo uma arrecadação de R$ 6,15 bilhões. Duas áreas não foram vendidas, o que reduziu em R$ 1,6 bilhão o valor previsto (R$ 7,75 bilhões).

A Petrobras e a Shell foram as petroleiras que mais compraram no leilão, e venceram em parceria a disputa pelo campo no entorno de Sapinhoá, na bacia de Santos. No total, sete empresas venceram a 2ª Rodada e seis a 3ª Rodada.