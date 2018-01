No Twitter, Temer comemora recorde do Ibovespa e diz que empresas estão valorizadas

BRASÍLIA – O presidente Michel Temer usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para comemorar o fato de o Ibovespa ter alcançado os 80 mil pontos durante o pregão e, tentando empregar um discurso otimista de recuperação econômica, afirmou que os empregos e a renda dos brasileiros tendem a aumentar.

“Muito me alegra o resultado da Bovespa, que ultrapassou hoje (terça-feira) o patamar inédito de 80 mil pontos. O recorde significa valorização das nossas empresas, que, com a inflação baixa, podem investir mais e gerar emprego e renda para o País”, escreveu Temer.

Embalada pelo clima externo favorável e pela valorização das ações da Petrobrás, a Bolsa brasileira alcançou o nível histórico dos 80 mil pontos. Na máxima do dia, bateu 80,2 mil pontos. Às 17h15, avançava 0,30%, aos 79.991 pontos.

Sem notícia ruim. Na última sexta-feira, 12, o presidente preferiu não comentar o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco S&P. Com o rebaixamento, o Brasil ficou três níveis abaixo do grau de investimento, que é como um selo de bom pagador, indicando que a região é segura para os investidores.