No varejo online, Dia da Criança tem menos pedidos e presentes mais caros No varejo online, o Dia da Criança contabilizou menos pedidos e presentes mais caros em 2015. De acordo com a E-bit, empresa especializada em informações do comércio eletrônico, foram registrados 3,8 milhões de pedidos neste ano, contra 3,97 milhões em 2014.