Nokia e Excite lançam sistema de busca WAP A Excite Europe e a Nokia fecharam acordo para oferecer um serviço de busca de diretórios WAP, protocolo que permite se conectar à Internet pelo celular. O mecanismo estará disponível no site da Nokia e nos diversos sites europeus da Excite. O serviço vai facilitar a consulta e navegação de sites pelo telefone. O vice-presidente de aplicações e serviços móveis da Nokia, Ilkka Rainkinen, afirmou que a Internet móvel, apesar de ainda estar no começo, cresce mais rapidamente que o conteúdo para Internet em computadores, e o número de sites com conteúdo WAP aumenta a cada dia. "A Nokia está acompanhando esse crescimento de perto e sabe que hoje já existem mais de 4 milhões de sites com conteúdo para dispositivos sem-fio. Com esse novo mecanismo, vamos facilitar o acesso aos serviços WAP que as operadoras e provedoras de serviços estão oferecendo."