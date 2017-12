Nokia fecha fábrica e demite 800 nos EUA A Nokia anunciou hoje que está reestruturando parte de suas operações e está remanejando parte da produção, que hoje é realizada nas fábrica de Ft. Worth e Alliance, no Texas, para fábricas no México e na Coréia. A empresa acrescentou que a mudança vai implicar na demissão de 800 funcionários das duas fábricas no Texas. Atualmente, essas unidades contam com 5.500 empregados. Uma das fábricas, a de Ft. Worth, será sublocada. Já a unidade em Alliance vai concentrar o restante da produção de celulares para o mercado norte-americano. Segundo comunicado distrbuído hoje, a medida vai ajudar a companhia a manter a liderança no competitivo mercado de telefonia celular. A Nokia disse que a produção de celulares teve um aumento significativo, mas ressaltou que o aumento na produção acontece principalmente no Brasil, Coréia e México.