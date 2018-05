Nokia reforça linha de celular de baixo custo

Eles vêm com o navegador Xpress Browser, da Nokia, que comprime os dados e inclui aplicativos sociais como WhatsApp, Facebook e Twitter.

O terceiro modelo apresentado é uma versão com dois chips do Nokia 208. De acordo com a Nokia, este é o único dos três modelos que virá para o Brasil. Ele deve começar a ser vendido aqui no primeiro trimestre de 2014. O preço não foi definido.

A empresa disse que os celulares são seus modelos 3G "mais acessíveis já produzidos". À medida que a Nokia luta para concorrer com a Apple e a Samsung no mercado de smartphones na faixa dos US$ 500, a empresa também tenta aumentar as vendas de celulares mais básicos, uma categoria que representa 31% das receitas da empresa. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS