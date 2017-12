Nokia tem lucro de US$ 963 milhões no trimestre A Nokia Corp., maior fabricante de celulares do mundo, registrou um lucro operacional de US$ 963,96 milhões (858 milhões de euros) no segundo trimestre do ano, com queda de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado já era previsto pela empresa, e inclui despesas de US$ 448,3 milhões (399 milhões de euros), relativas à reestruturação da Nokia Networks. A Nokia informou ainda que suas vendas subiram 1% no segundo trimestre, para US$ 7,86 bilhões (7 bilhões de euros), em relação ao mesmo trimestre do ano passado. As vendas de telefones celulares cresceram 2% no mesmo período, para US$ 6,17 bilhões (5,5 bilhões de euros). Embora o volume de unidades de celulares vendidas tenha subido 14%, as receitas com tais vendas foram atingidas pelo enfraquecimento do dólar norte-americano e, numa menor proporção, aumento nas vendas de aparelhos de baixo preço em mercados emergentes, especialmente na Índia.