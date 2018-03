Noranda não comenta notícias sobre negociação com Vale A mineradora canadense Noranda Inc não quis comentar hoje a informação, publicada pela imprensa, de que estaria negociando a sua venda para a Companhia Vale do Rio Doce. Questionado sobre o assunto pela Agência Estado, o vice-presidente de comunicações da empresa canadense, Denis Couture, se limitou a dizer: "Não comentamos especulações, não temos nada a dizer a respeito disso". A Noranda, segundo informações de sua página na internet, é uma das mineradoras líderes do mundo, empregando 15 mil pessoas. Seus ativos totais no final de 2002 eram estimados em US$ 11 bilhões. A empresa é uma das maiores produtoras mundiais de zinco e níquel. Ela também produz cobre, alumínio primário e fabricado, chumbo, prata, ouro e cobalto, entre outros minerais. A Noranda também é uma importante recicladora de cobre secundário, níquel e metais precisos. As ações ordinárias da empresa são listadas nas bolsas de valores de Toronto e Nova York. O principal acionista da empresa é a Brascan Corporation, controlando cerca de 42% das ações ordinárias da mineradora canadense.