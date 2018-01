Nordeste continua na mira do apagão O presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), ministro Pedro Parente, descartou há pouco a possibilidade de apagões nas regiões Sudeste e Centro-Oeste até o dia 25 de setembro. Em relação ao Nordeste, no entanto, o ministro disse que a situação é preocupante. Segundo ele, o nível dos reservatórios no Nordeste está 0,81% acima do limite mínimo estabelecido pelo governo e, na última semana, a economia de energia registrada na região foi de 19,2%, abaixo da meta de 20% determinada pela Câmara. Por isso, segundo o ministro, o apagão no Nordeste só poderá ser descartado nas próximas quatro semanas. As declarações de Pedro Parente foram feitas durante uma palestra a empresários do Distrito Federal, em evento promovido pela Federação do Comércio.