Nordeste deve ter maior crescimento no uso de cartões A Região Nordeste deve registrar um total de R$ 43,8 bilhões em compras realizadas com cartões de crédito este ano, o que representa um crescimento de 26% - a maior expansão entre as regiões brasileiras. O mercado brasileiro como um todo deve apresentar um aumento de 20% nas operações em 2007, para R$ 188,3 bilhões. As projeções fazem parte do estudo "A Geografia do Cartão de Crédito", apresentado nesta terça-feira, 24, pela Itaucard. O aumento da renda da população aliado a um uso já disseminado do crédito na região contribuem para o melhor desempenho do Nordeste, na avaliação do diretor de Marketing de Cartões do Itaú, Fernando Chacon. Desta forma, a participação da região em relação ao volume total de operações deve subir dos atuais 22% para 23,3% em 2007, acrescentou. A Região Sudeste deve apresentar um aumento de 17% nas transações, o menor na comparação regional, conforme o estudo. A participação de mercado, que encerrou o ano passado 58%, deve cair para 56,2%, o que ainda é considerado um patamar elevado, segundo Chacon. No total, as compras com cartão nos quatro Estados do Sudeste devem somar R$ 105,8 milhões. Ainda segundo a pesquisa, a região é única na qual os gastos com lazer e diversão superam as chamadas compras secundárias - que incluem itens de vestuário e veículos. O principal uso do cartão, não só no Sudeste como nas outras regiões, continua sendo para compras básicas, como alimentação, moradia e saúde. No Sul, a expansão estimada pelo Itaú este ano é de 25%, o que deve levar a participação da região dos atuais 8% para 8,1% no final de 2007. Apesar do crescimento esperado, trata-se de um potencial abaixo da capacidade socioeconômica da região, afirmou Chacon, em teleconferência com jornalistas. O executivo atribuiu a menor penetração do cartão nos três Estados ao comportamento de grandes redes varejistas, que por muito tempo optaram por restringir outras formas de pagamento. "Aos poucos estamos quebrando esse paradigma, como mostram os números de crescimento este ano", comentou. Com relação ao tíquete médio, os maiores valores são encontrados no Norte e Centro Oeste, onde as compras médias são de R$ 117 e R$ 105, respectivamente, bem acima da média nacional, de R$ 91. "Os números mostram que, nessas regiões, o cartão é usado para compras de maior valor", disse Chacon. Ele afirmou que a tendência é de queda no valor das operações, um sinal de um uso mais amplo do cartão como meio de pagamento. O executivo estima um crescimento de 24% no volume de transações na região Norte (participação de 5,7%) e de 21% no Centro Oeste (6,7% do mercado) este ano.