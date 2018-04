Nordeste Linhas Áereas espera crescer 50% em 2002 Em meio à crise da aviação comercial brasileira, a Nordeste Linhas Aéreas (do grupo Varig) obteve um lucro líquido de R$ 7,4 milhões no ano passado, registrando um crescimento de 38% em relação a 2000. E as perspectivas neste ano são boas, diz o presidente da empresa, João Roberto Lacerda Sabino, que espera um crescimento de 50% no período. Um bom indicativo dessa tendência foi o resultado do índice de ocupação dos assentos das aeronaves da Nordeste em março, que chegou a 54%, contra 53% da TAM, 52% da Vasp e 51% da Gol. Na primeira semana de abril, o índice de aproveitamento nos vôos da companhia alcançou 62%. "Estamos sempre criando novas rotas e horários para oferecer melhores opções aos passageiros, freqüentemente lançamos promoções, procuramos cumprir horários e manter um atendimento de bordo diferenciado", disse Sabino, lembrando que a companhia foi a primeira no Brasil a lançar toalete feminino nos seus Boeings. Sabino passou a administrar a empresa em 2000, a partir da sede em Salvador, quando o grupo Varig decidiu descentralizar o comando das suas três companhias subsidiárias, a Nordeste, a Rio-Sul e a Rota-Tur. Depois de implantar uma política de redução de custos e aumento de receita, a Nordeste deixou de ser uma companhia aérea regional, que possuía menos de 2% do mercado, para se transformar numa empresa nacional que já conta com 4,15% do mercado da aviação comercial brasileiro. Atualmente operando com 17 aviões (entre os quais cinco Boeings) a companhia agregará mais 12 aeronaves à sua frota este ano (dobrando o número de Boeings). As principais linhas da companhia são as que ligam o aeroporto de Congonhas (SP) ao Nordeste.