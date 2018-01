Nordeste quer aumentar fluxo de turistas estrangeiros A indústria do turismo no Nordeste tem como objetivo um aumento do número de turistas estrangeiros entre 7 e 8%. Segundo Roberto Pereira, secretário executivo da Comissão de Turismo Integrado do Nordeste, órgão que agrupa as secretarias estaduais de turismo da região, esse crescimento vai significar pelo menos um aumento semelhante no valor deixado pelos turistas, que em 2002 foi de 1,4 bilhão de dólares. "De 2001 para 2002, o aumento do turismo internacional para o Nordeste foi vegetativo, de 1.180.000 para 1,2 milhão. Acho que o Brasil como um todo deve ter experimentado uma perda de turistas", afirmou à Agência Estado, comentando o ano passado, considerado um dos piores da história do turismo. Apesar disso, o aumento das receitas cresceu muito mais, porque cada turista estrangeiro deixou mais dinheiro no Brasil. "O valor gasto por dia por turista estrangeiro passou de 72 dólares para 78 dólares em 2002", conta Pereira. Ele atribui a maior rentabilidade aos investimentos feitos em infra-estrutura, formação e qualificação de pessoal, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). As declarações foram dadas por Pereira na abertura da Bolsa de Turismo de Lisboa, a primeira das nove grandes feiras internacionais do setor, em que são negociados os destinos para as férias de agosto dos europeus. Os operadores brasileiros vão estar presentes em oito das feiras - Madri, Milão, Berlim, Paris, Gotemburgo, Holanda e Bruxelas. Apenas na feira de turismo de Londres o Brasil não vai estar presente. "Estávamos esperando uma posição da equipe de transição e como demorou acabamos por ficar de fora", conta Juliana Mourão, técnica de eventos da Embratur. Segundo Pereira, a promoção turística brasileira nas feiras européias está centrada no Nordeste. "O Nordeste representa 14% do total do turismo nacional e 33% da demanda turística internacional no Brasil. Para 2003, a perspectiva de melhoria da situação econômica na Argentina faz prever um crescimento do número de turistas. Até a crise argentina, o país era um dos principais mercados para o turismo no Nordeste. Mercado ibérico Pereira aponta os mercados português e espanhol como os focos da promoção. "Portugal e Espanha são os nossos melhores mercados. O caso de Portugal é porque o país se tornou no principal canal de ligação para levar os turistas europeus para o Brasil". Apesar de a Embratur manter os mesmos 900 metros quadrados de área de exposição na Bolsa de Turismo de Lisboa, o número de expositores aumentou de 42 para 45. No entanto, ocorreu uma concentração no Nordeste: "Com a mudança de governo houve uma retração das outras regiões. O Nordeste aposta numa política de continuidade". Existe uma divisão dos mercados europeus pelos Estados do Nordeste. Os portugueses vão para Pernambuco e Ceará. Os espanhóis tem como principal destino a Bahia, assim como os argentinos. Os italianos vão principalmente para Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Investimentos Segundo Pereira, os investimentos em turismo serão este ano de 100 milhões de reais - 20 milhões a mais do que no ano passado. Desse total, 70% são dedicados ao marketing e à promoção dos destinos. Em relação a 2002, Pereira afirma que não foram registrados grandes investimentos estrangeiros em infra-estruturas. Esse quadro só deve mudar com a retomada do crescimento econômico.