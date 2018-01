Nordeste tem mais trabalhadores que ganham até um mínimo A maior proporção de ocupados ganhando até um salário mínimo está na região Nordeste, revelou um estudo do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos (Dieese). A partir de dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Dieese de 2005 de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Distrito Federal, a entidade mostrou que a cidade de Recife é a que tem maior número de ocupados ganhando até um salário mínimo, com quase 39,9% dos empregados. Em seguida, aparece Salvador, com 37,1%. O menor porcentual foi verificado em Porto Alegre, onde 12,8% dos ocupados ganham até R$ 350, e no Distrito Federal, com 16,9%. O resultado de São Paulo é semelhante, com 17,3% dos ocupados recebendo até um salário mínimo. Por fim, em Belo Horizonte, 24,6% dos trabalhadores estão nessa faixa salarial. O Dieese ressaltou que nas cinco regiões, a maior parte dos ocupados recebe entre um e dois salários mínimos, com exceção de São Paulo, onde é mais freqüente a faixa salarial entre dois e cinco mínimos (35,2% dos ocupados). A entidade ainda destacou a quantidade de trabalhadores que recebem menos do que um salário mínimo nas regiões de Recife (23,7%) e Salvador (20,9%). Com relação ao perfil de remuneração segundo as categorias de ocupação, o Dieese constatou a importância do salário mínimo para os assalariados do setor privado, com ou sem carteira assinada, e para os trabalhadores domésticos. Entre 23% a 25% dos trabalhadores sem carteira assinada de Belo Horizonte, Salvador e Recife recebem exatamente R$ 350. Já no Distrito Federal, a proporção é de 17,5%, e em Porto Alegre e São Paulo oscila entre 11% e 13%. A proporção dos trabalhadores com carteira assinada que recebem um salário mínimo já é bem inferior, como se pode ver nos resultados de Recife e Salvador, com cerca de 15% dos trabalhadores nesta situação; Belo Horizonte, com 9%; Distrito Federal com 6%; e Porto Alegre e São Paulo com 2%. No caso dos domésticos, em Salvador 43% recebem um salário mínimo, e cerca de 33% dos trabalhadores de Recife, Distrito Federal e Belo Horizonte estão na mesma situação. Em Porto Alegre e São Paulo, é o caso de 13% a 16% dos trabalhadores domésticos. Já entre os autônomos, sobressai a incidência de remunerações inferiores a um salário mínimo, como foi verificado entre os trabalhadores de São Paulo, Recife e Salvador, onde por volta de 50% dos autônomos recebem menos do que R$ 350. O Dieese relacionou o resultado à dificuldade de esses trabalhadores conseguirem clientes. O estudo do Dieese revelou que o salário mínimo tem maior relevância nos rendimentos de mulheres, jovens e negros. Em 2005, em Recife, 51,6% das mulheres recebiam até um salário mínimo, enquanto 30,6% dos homens tinham a mesma faixa salarial. O resultado se repetiu em Salvador, onde 48,5% das mulheres e 26,8% ganhavam até R$ 350; em Belo Horizonte, com 35,4% das mulheres e 14,8% dos homens, assim como nas demais cidades. Para o Dieese, apesar de o salário mínimo ter incidência entre trabalhadores de todas as idades e não poder ser considerado um "salário de jovens", o valor tem maior importância para os mais jovens, principalmente nas regiões de Belo Horizonte, São Paulo e Distrito Federal, onde entre 35% e 40% dos jovens entre 16 e 24% recebem um salário mínimo. Em todas as regiões pesquisadas pelo Dieese, os ocupados negros ganham menos do que os não-negros e têm peso maior na faixa de um salário mínimo. Em Salvador por exemplo, quase 20% da população negra recebe um salário mínimo, enquanto os não-negros na mesma situação estão em cerca de 10%. Chama a atenção ainda a semelhança das estruturas de rendimentos de negros e não-negros no Recife, onde quase 20% dos negros ganham um salário mínimo, ante cerca de 13% dos não-negros.