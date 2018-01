Norte e Nordeste ganham maior participação no PIB Apenas as regiões Norte (de 5% de 2003 para 5,3% em 2004) e Nordeste (13,8% para 14,1%) ganharam participação no Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2004, em relação a 2003, segundo divulgou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme o documento de divulgação da pesquisa de Contas Regionais dos Estados, na região Norte o resultado reflete o bom desempenho do Pará e do Amazonas que, por causa do bom desempenho da indústria e da agropecuária, tiveram uma performance acima da média nacional em 2004. Além disso, na Região Norte, os Estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá e Tocantins atingiram, em 2004, a melhor participação na série 1985-2004, segundo o IBGE. Na região Nordeste, os Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí e Sergipe foram os que apresentaram os melhores resultados. De acordo com o documento de divulgação, o bom resultado da região Nordeste foi influenciado especialmente pela Bahia. A região Sudeste registrou redução na participação no PIB do País, de 55,2% do total em 2003 para 54,9% em 2004. Nesse período, entre os Estados da região, somente o Espírito Santo elevou a participação no PIB nacional, de 1,9% para 2%. São Paulo, com um crescimento do PIB de 6,4% em 2004 ante 2003, muito acima da média nacional de expansão de 4,9%, ainda assim reduziu a participação no PIB nacional de 31,8% em 2003 para 30,9% em 2004, por causa do ganho relativo de outros Estados. No caso da região Sul, a redução na produção agrícola foi responsável pela queda de participação da Região Sul no PIB nacional, de 8,2% em 2003 para 8,1% em 2004.