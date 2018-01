Norte têm elevação da meta de consumo A meta de redução do consumo dos Estados que fazem parte do sistema interligado da Região Norte será elevada a partir de 20 de agosto. Os consumidores residenciais dos Estados de Tocantins, Pará e Maranhão terão meta de economia de 20%, a indústria de 10% e o comércio de 15%. Além da elevação da cota, os consumidores residenciais estarão sujeitos ao corte de energia e ao pagamento de sobretaxa quando não cumprirem a meta e poderão receber bônus caso economizem mais que o exigido. Ainda não está definida qual será a base de cálculo para a aplicação da meta. Para as demais regiões em racionamento está sendo usada a média dos meses de maio, junho e julho do ano passado. O setor eletrointensivo, responsável por 65% do consumo do Norte, terá meta de 25%, a partir de 15 de agosto. Com a elevação da meta, a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) espera garantir a transferência de 800 MW médios de energia para a região Nordeste, que será completada com o repasse de 500 MW médios do Sudeste.