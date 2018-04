Nortel vende ativos em leilão

A Nortel Networks, antigo ícone do setor tecnológico canadense com raízes que remontam à Primeira Guerra Mundial, colocou em leilão ontem alguns dos seus principais ativos. O primeiro lote envolve os valiosos ativos nas tecnologias CDMA e LTE, que incluem tecnologias cobiçadas pelas maiores fabricantes mundiais de equipamentos para telecomunicações. A maior oferta foi feita pela sueca Ericsson, que se propôs a pagar US$ 730 milhões pelas tecnologias. "A carcaça de uma das gigantes dos últimos 15 anos está em disputa, e ao vencedor cabem os despojos", disse Carmi Levy, analista independente de tecnologia. "Ainda que a Nortel tenha sido vista com desdém por boa parte dos últimos 10 anos, isso não impediu que alguns de seus mais ferozes concorrentes emergissem para disputar a presa", acrescentou. A venda de ativos começou discretamente, aparentemente sem muito interesse dos potenciais compradores até os últimos dias, quando interessados europeus entraram na disputa e a Research in Motion, companhia canadense que fabrica os celulares inteligentes BlackBerry, anunciou que desejava o controle dos negócios da Nortel no segmento de comunicação sem fio. A empresa chegou a alegar ao governo canadense que manter essas tecnologias em mãos canadenses era vital para a segurança nacional. Ontem, no entanto, não chegou a apresentar uma proposta formal. No seu ápice, a Nortel teve as ações de maior peso no índice da Bolsa de Valores de Toronto, com valor de mercado superior a US$ 250 bilhões. Em janeiro, a empresa pediu concordata depois de anos de demissões, cortes de custos e correções de seus balanços. Os ativos colocados à venda são vistos como essenciais para as transmissões sem fio de próxima geração e poderiam permitir acesso semelhante ao da banda larga fixa para os usuários de celulares. A Nortel detém extensas patentes sobre a tecnologia MIMO, sigla para multiple input multiple output, usada em antenas. Caso a tecnologia entre em uso generalizado em telefones celulares, os fabricantes de celulares inteligentes que a usarem poderão se diferenciar melhor da concorrência, dizem analistas. A Nortel emprega atualmente cerca de 25 mil pessoas, muito abaixo do auge de uma década atrás, quando seus quadros chegavam a 90 mil funcionários. "Este é um triste capítulo final para uma das histórias mais bem sucedidas na história industrial canadense", disse Levy.