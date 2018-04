Nortel vende unidade para a Avaya A fabricante de equipamentos de telecomunicações Nortel, em recuperação judicial, acertou a venda de sua unidade de serviços para empresas para a Avaya, por US$ 475 milhões. No mês passado, a Nortel anunciou proposta semelhante para vender suas operações com tecnologias CDMA e LTE para a Nokia Siemens Networks por US$ 650 milhões.