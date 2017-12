Northern Trust compra administradora de recursos do ING A Northern Trust Corp. irá adquirir o grupo de serviços financeiros da Baring Asset Management por cerca de US$ 480 milhões, em uma transação que ainda está sujeita a certos ajustes. A Baring Asset Management é uma unidade do banco ING, sediado na Holanda. Em comunicado divulgado hoje, a Northern Trust, uma holding do mercado financeiro, afirmou que espera que a aquisição seja diluída em ganhos de US$ 0,05 por ação em 2005, incluindo custos de reestruturação relacionados, de cerca de 10% por papel. Analistas sondados pela Thomson Financial estimam que a instituição financeira lucre cerca de US$ 2,55 por ação em 2005. A aquisição deve adicionar à Northern Trust ganhos de US$ 0,08 por papel em 2006, considerando custos de reestruturação de US$ 0,05 por ação. Em 2003, a companhia obteve um lucro de US$ 1,8 por ação. Após a aquisição ter sido formalizada, a Northern Trust irá controlar o grupo de serviços financeiros da Baring Asset Management, que possui US$ 63 bilhões em fundos administrados, US$ 28 bilhões em fundos sob custódia e US$ 32 bilhões em ativos administrados. Segundo a Northern Trust, a aquisição irá complementar a capacidade de suas operações em Londres, Dublin e Luxemburgo, assim como a crescente atividade de seus escritórios terceirizados para administração dos fundos. As informações são da Dow Jones.