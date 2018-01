Noruega ameaça impor sanções aos EUA A Noruega deu aos Estados Unidos prazo até 6 de dezembro para que suspendam as sobretaxas aos produtos siderúrgicos importados, ameaçando impor uma tarifa de 30% sobre produtos norte-americanos. Essas tarifas podem somar 84 milhões de coroas norueguesas (US$ 12,2 milhões). A Noruega e outros países venceram este mês uma disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC). A Organização determinou que as sobretaxas dos EUA violavam as regras do comércio internacional. "As tarifas serão impostas assim que a OMC anunciar formalmente que as medidas dos EUA violam as regras da organização", afirma o comunicado do ministério das Relações Exteriores norueguês. Esse anúncio é esperado para 1º de dezembro e a Noruega vai esperar os cinco dias necessários impor as restrições. A União Européia também ameaçou fazer sanções de US$ 2,2 bilhões sobre produtos importados dos EUA no mesmo dia, a menos que Bush retire as sobretaxas impostas em março de 2002.