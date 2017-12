Nos 20 anos da firma, chefe leva funcionários para balneário na Espanha com tudo pago

Todos os 42 funcionários da Red7, com sede em Brighton, Inglaterra, participaram da viagem pelos 20 anos da empresa com todas as despesas pagas. Em entrevista ao jornal Daily Mail, o empresário Ian Lucas disse que queria recompensar seus funcionários pelos 20 anos de negócios.

Lucas disse que sua equipe era "o coração batendo" da empresa e merecia ser recompensada pelo seu árduo trabalho nos últimos anos. Ele acrescentou: "Alguns deles estiveram com a empresa desde que começou, por isso é justo que essas pessoas estejam no centro de nossas celebrações".

"O que diferencia o Red7 de seus concorrentes é uma promessa de criar experiências premium únicas na vida - queria trazer esse elemento para a vida da minha equipe durante essa viagem. Um bônus em dinheiro ou um presente é uma boa recompensa no momento, mas não consigo pensar em uma maneira melhor de expressar meus agradecimentos do que tratando meus empregados com luxo, o dinheiro não pode criar memórias duradouras".

Lucas também levou seus funcionários para uma viagem há uma década, uma celebração para marcar o 10º aniversário da Red7 e já está fazendo planos para o 30º aniversário, em 2027. Ele disse: "Estamos cada vez mais vendo uma tendência para viagens mais distantes. "Talvez para o 30º aniversário da Red7, nos encontraremos em Las Vegas".