Nos EUA, lojas usam apps para 'guiar' clientes

Outra loja de varejo, a JCPenney, criou uma ferramenta que permite que os consumidores fotografem peças de roupas que viram na rua, por exemplo, e, descubram se a loja tem um produto similar. A Staples, outra rede de lojas, já começou a testar um aplicativo que vai permitir que os consumidores compararem os preços dos produtos à venda na loja com os praticados pelas rivais.

Com a nova estratégia, os varejistas norte-americanos tentam recuperar uma fatia de mercado perdida para os sites de comércio eletrônico. Essas empresas estão cansadas de ver os consumidores usarem celulares para achar negócios melhores do que os oferecidos nas lojas. A expectativa é que a chegada dos novos apps possa mudar esse cenário na temporada de compras antes do Natal.

Além das funções já descritas, os novos aplicativos vão permitir que os consumidores encomendem itens fora de estoque facilmente para entregar em seus domicílios. Eles também servirão para conferir os preços das lojas e até para chamar um funcionário.

O varejo vai enfrentar dois desafios importantes para alcançar resultados: fazer os clientes adotarem a nova tecnologia, que muitas vezes ainda enfrenta falhas e dependência de sistemas dentro das lojas, e levá-los a confiar na comparação com os preços de lojas online.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As compras do varejo por meio de smartphones aumentaram em 34% no último ano, de acordo com a empresa de tecnologia IBM. A companhia estima que mais de 40% do tráfego online e 20% das vendas no feriado de Ação de Graças tiveram origem em dispositivos móveis, como smartphones. /REUTERS