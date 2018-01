Nos primeiros dias úteis de abril, BC aponta entrada de dólares O Banco Central divulgou hoje o fluxo cambial dos primeiros 11 dias úteis de abril. O resultado, de acordo com o BC, ficou positivo em US$ 1,310 bilhão. Apesar de positivo, o valor é inferior ao US$ 1,538 bilhão de igual período do ano passado. Ainda de acordo com o BC, o fluxo cambial das contas de não residentes (CC5) ficou zerado no mesmo período de 2005. No ano passado, no mesmo período de 11 dias úteis de abril, as contas CC5 tinham apresentado fluxo negativo de US$ 78 milhões. O segmento financeiro teve um fluxo negativo em 11 dias úteis deste mês de US$ 735 milhões, com US$ 4,814 bilhões de entradas e US$ 5,548 bilhões de saídas. No valor das saídas, estão incluídas as eventuais compras de dólares feitas pelo Tesouro para o pagamento de compromissos externos. Em igual período do ano passado, o fluxo financeiro havia ficado em US$ 996 milhões, com US$ 2,858 bilhões de entradas e US$ 3,853 bilhões de saídas. No segmento comercial, os dados do BC indicaram fluxo positivo em 11 dias úteis de abril, de US$ 2,044 bilhões, com US$ 4,597 bilhões de câmbio para exportações e US$ 2,552 bilhões para importações. Em igual período do ano passado, o fluxo comercial tinha ficado positivo em US$ 2,612 bilhões, com US$ 4,586 bilhões para exportações e US$ 1,973 bilhão para importações.