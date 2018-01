Nos shoppings, Pikachu supera o Dia dos Pais

Na data que é a quarta mais atrativa do calendário do comércio, atrás de Natal, Dia das Mães e Namorados, o Dia dos Pais teve um concorrente que recebeu grande atenção dos shopping centers desde a semana passada. Centros comerciais priorizaram ações envolvendo jogadores do game de realidade aumentada Pokémon Go para atrair público em detrimento de campanhas para a data.

Pesquisa feita pelo GS Group com 192 shoppings do Brasil indica que 66% dos estabelecimentos estão promovendo ações que envolvem o jogo de caça aos monstrinhos. Já para o Dia dos Pais, 53% informaram investimento em campanhas de brindes e sorteios.

A pesquisa é feita desde 2013 e leva em conta as estratégias promocionais nos shopping centers nas datas comemorativas. Há três anos, 59% dos centros de compra realizam campanhas para a data, comemorada no segundo domingo de agosto.

“O fundo para realização de promoções vem do faturamento com vendas”, diz Fernando Gibotti, diretor de Inteligência do GS Group. “Como nos primeiros meses do ano as vendas foram fracas, é possível que o investimento em promoções tenha encolhido.” Boa parte das campanhas relacionadas ao jogo são feitas pela internet, o que reduz o custo total.

Segundo Gibotti, “o Pokémon Go é mais uma tentativa de levar consumidores aos shoppings numa data fraca para o varejo e que, ainda neste ano, compete de certa forma com a Olimpíada do Rio”.

Entre os shoppings que não têm promoções para o Dia dos Pais, 76% aderiram a ações com o Pokémon Go. Todos eles foram selecionados pelo própria empresa desenvolvedora do jogo, a Niantic, para abrigar personagens, áreas para abastecimento de bolas e itens (pokéstops) e locais para disputas entre os jogadores (ginásios).

A rede Ancar Ivanhoe, administradora de 22 shoppings em vários Estados, entre os quais o Eldorado e o Shopping Metrô Itaquera, em São Paulo, entrou na onda e, além de avisos em sites, abasteceu os locais onde os bichinhos estão com assentos para jogadores e empréstimo gratuito de carregadores.

A empresa também fez parcerias com lojistas que distribuem sorvetes, doces e outros itens aos “caçadores”. Alguns dos shopping também oferecem em suas áreas módulos de atração, item pago do jogo que atrai pokémons a um determinado local.

Desde a semana passada, quando o jogo chegou ao Brasil, o faturamento dos shoppings da rede cresceu 6% e o fluxo de pessoas aumentou 8%, informa Diego Marcondes, gerente de marketing da Ancar Ivanhoe.

Marcondes informa que a rede reduziu em 15% o investimento em promoções neste ano em relação ao R$ 1,2 milhão aplicado em 2015. “Optamos por redirecionar a verba em outras oportunidades de entretenimento e o Pokémon Go foi uma delas”.

A rede de shoppings da Sonae Sierra Brasil – que administra, entre outros, o Boulevard Londrina e os shoppings Uberlândia, Metrópole, Parque D. Pedro, Manauara, Plaza Sul e Passeio das Águas – também oferece módulos de atração. Já nove centros da Ancar, incluindo o próprio Itaquera, também realizam campanhas para o Dia dos País com sorteio de 180 cafeteiras entre consumidores.

Viagem. No complexo Tatuapé, com dois shoppings, os clientes que gastarem acima de R$ 300 concorrem a uma viagem para Bolonha, na Itália, com direito a visitar o Museu Ferrari e realizar um test-drive com o esportivo. Também é oferecido como brinde aos clientes um minikit de ferramentas.

No Center Norte haverá sorteio de R$ 50 mil (a serem pagos em cinco parcelas de R$ 10 mil) entre clientes que gastarem R$ 300 ou mais. No Jardim Sul, o prêmio para todos que gastarem acima de R$ 450 é um ingresso para o teatro no local.

De acordo com a pesquisa do GS Group, a maioria dos shoppings (60%) manteve por apenas 15 dias as campanha para o Dia dos Pais. Em 2013, eram 45%.