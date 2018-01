Nossa Caixa anuncia venda de controle acionário O banco Nossa Caixa publicou hoje edital de venda do controle acionário da Nossa Caixa Capitalização. Serão ofertados um total de 3,078 milhões de papéis ordinários, equivalentes a 57% do capital da empresa. O preço mínimo por ação foi fixado em R$ 8,68, o que representa um montante total de R$ 26,717 milhões. O leilão de venda será realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e está previsto para o dia 26 de abril de 2006. De acordo com o cronograma do leilão, o prazo de entrega dos documentos para a pré-qualificação na Superintendência de Seguros Privados (Susep) começa hoje e se estende até o dia 16 de março. Quatro dias depois terá início o prazo de acesso à sala de dados, visitas técnicas e reuniões. Em 24 de março será divulgado o resultado da pré-qualificação. O prazo para a entrega de documentos à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) foi estipulado de 10 a 13 de abril. Os nomes dos habilitados a participar do processo saem no mesmo dia do leilão. Lotes A oferta de venda foi dividida em dois lotes: o primeiro, composto de 2,754 milhões de ações, representando 51% do capital, será destinado aos participantes do leilão. O segundo lote, de 324 mil papéis, ou 6% do capital, será ofertado aos acionistas minoritários da instituição. Os acionistas poderão exercer o direito de preferência de compra dentro de até 30 dias após a realização do leilão. Além da notificação de reserva de ações, o interesse na compra deve ser manifestado com o comparecimento à assembléia geral que será realizada para tratar do tema, sob pena da reserva perder seus efeitos. O número de ações que poderão ser reservadas pelos acionistas deverá ser proporcionalmente equivalente a até 57% de suas participações no capital da Nossa Caixa. Condições Ainda segundo o edital, a eficácia do leilão ficará condicionada ao exercício do direito de preferência pelos acionistas em volume igual ou inferior a 6%. Caso o volume seja superior a esse porcentual, a Nossa Caixa poderá cancelar a venda, e o vencedor do leilão poderá desistir da compra caso não concorde em deter participação inferior a 51%. Se o comprador concordar em ficar com fatia menor que 51%, a Nossa Caixa se compromete a não celebrar acordo com nenhum acionista minoritário que tenha como objetivo a administração, gestão e transferência de ações da empresa de capitalização.