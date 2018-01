Nossa Caixa corta juro de 31 linhas de crédito A Nossa Caixa cortou os juros de 31 linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. O cheque especial passa de 8,75% para 8,65% ao mês e o crédito pessoal sem desconto em folha e prazo de até 12 meses cai de 4,65% para 4,55% ao mês. Em comunicado divulgado hoje, o banco afirma que as duas taxas são as mais baixas do mercado, segundo pesquisas do Procon-SP. Os novos juros valem a partir de quinta-feira, dia 14. "A decisão da diretoria executiva antecipa a provável redução da taxa básica de juros (Selic) pelo Copom, que deve ocorrer na semana que vem, e reflete a redução dos depósitos compulsórios", diz em nota o presidente da Nossa Caixa, Valdery Albuquerque. O Banco Central reduziu na última sexta-feira o recolhimento compulsório sobre depósitos à vista de 60% para 45%. Outra linha da Nossa Caixa com forte procura que teve as taxas reduzidas foi o Créd Fácil, concedido até o limite de R$ 2 mil contra a apresentação de cheques pré-datados. Para os clientes da Nossa Caixa, a taxa foi reduzida de 4,65% para 4,55% ao mês.