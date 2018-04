Nossa Caixa deve contribuir para o lucro já em 2009, diz BB

O Banco do Brasil acredita que a compra da Nossa Caixa, acertada na semana passada, será contributiva para o lucro por ação já em 2009. Isso será possível graças a sinergias de receita (já que a receita de ambos surge do mesmo lugar) após impostos de R$ 100 milhões no ano que vem, de acordo com apresentação a ser detalhada por executivos do BB em teleconferência sobre a aquisição do banco paulista. Veja também: Banco do Brasil garante que não fará demissões E agora, Bradesco?, pergunta o mercado Negócio com a Nossa Caixa ficou caro, dizem analistas Ação da Nossa Caixa sobe mais de 80% com interesse do BB Governo age por vaidade, diz associação de minoritários do BB Usando como base o consenso do mercado para os lucros líquidos dos dois bancos em 2009, no caso de Nossa Caixa considerando apenas a participação no controle da instituição, o BB calculou que teria um lucro após as sinergias de R$ 6,792 bilhões no ano que vem com a Nossa Caixa, ou R$ 2,65 por ação. O resultado do BB sozinho seria de R$ 6,790 bilhões, enquanto que o lucro combinado dos bancos antes das sinergias ficaria em R$ 6,692 bilhões (R$ 2,61 por ação).