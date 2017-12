Nossa Caixa deverá ingressar na Bovespa A Nossa Caixa Nosso Banco federal deverá ingressar na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) deverá anunciar hoje a abertura de capital do banco. O governo deve continuar com o controle da Nossa Caixa e vender até 49% do capital em ações ordinárias (ON, com direito a voto). Entre as estatais remanescentes do programa paulista de privatização, iniciado em 1995, e que podem reverter em arrecadação extra de recursos, estão a Nossa Caixa, a Sabesp e a Cesp Paraná, cujo leilão foi adiado por tempo indeterminado. No início de abril, técnicos da Bovespa fizeram uma apresentação aos conselheiros do Programa Estadual de Desestatização (PED) sobre o funcionamento do novo mercado. Na ocasião, se especulou que a estatal com maior probabilidade de entrar para o novo mercado seria a Sabesp, que já é listada na Bolsa. No entanto, a indefinição sobre a titularidade da água tornaria a estatal menos atraente para o investidor privado. Nesse caso, a Nossa Caixa seria o produto mais certo para entrar para o novo mercado. Seria necessário, antes, abrir o capital do banco, mas com o governo paulista mantendo o controle da estatal.