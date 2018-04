Nossa Caixa estende crédito de R$ 4 bi para carros usados

A Nossa Caixa aprovou uma mudança na liberação da linha de crédito de R$ 4 bilhões, anunciada no ano passado, para os bancos das montadoras. Antes restrito à compra de carros novos, o financiamento agora será destinado também à venda de carros usados. O presidente da Nossa Caixa, Milton Santos, disse que até o momento foram liberados R$ 275 milhões. O executivo não explicou o motivo do baixo porcentual de liberação. Veja também: Serra lança pacote para limitar efeitos da crise De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O presidente da Nossa Caixa informou que o banco criou uma linha de crédito para o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A expectativa é que haja uma demanda de R$ 700 milhões por parte das empresas, que devem pagar a segunda parcela do ICMS referente a janeiro até 20 de fevereiro. "Nossos cálculos foram baseados no número de empresas que ainda não recolheram o imposto", afirmou. Mesmo as empresas que já pagaram o ICMS, segundo Santos, poderão ter acesso à linha para aumentar seu capital de giro, isso no valor equivalente ao imposto recolhido. O empréstimo terá três meses de carência e doze meses paga pagamento. A taxa de juros vai variar dependendo do porte da empresa, valor do empréstimo e do tipo de garantia fornecida. "Na média, os juros serão de 1,4% ao mês", disse. Texto atualizado às 14h30