Nossa Caixa estende crédito de R$4 bi para carros usados A linha de crédito de 4 bilhões de reais que o governo do Estado de São Paulo havia aberto em novembro para estimular as vendas de carros novos foi estendida também para os usados, informou nesta sexta-feira o banco estadual Nossa Caixa. "Como carro usado é, na maioria dos casos, dado como parte de pagamento na compra de um novo, o convênio passou a incluir também a concessão de recursos para que os bancos e financeiras ligados às montadoras usem os recursos no financiamento de carros usados", informou a assessoria de imprensa da Nossa Caixa, acrescentando que a medida já está em vigor. A Nossa Caixa foi vendida ao Banco do Brasil em novembro passado por 5,39 bilhões de reais. Quando foi anunciada, a linha de 4 bilhões de reais foi destinada a bancos e financeiras ligadas a montadoras, que vinham encontrando dificuldades para fazer financiamentos ao setor com o agravamento da crise global de crédito. As vendas de veículos do país em janeiro cresceram 1,5 por cento na comparação com dezembro, para 197,5 mil unidades, mas na comparação anual houve recuo de 8,1 por cento. Enquanto isso, a produção saltou 92,7 por cento no mês passado sobre dezembro. (Por Alberto Alerigi Jr.)