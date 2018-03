Nossa Caixa fará pagamento escalonado a servidor público A Nossa Caixa voltará a fazer o pagamento escalonado dos salários dos funcionários públicos (ativos e inativos) e pensionistas do Estado de São Paulo nos meses de fevereiro e março. A medida obedece a decreto do governador José Serra, publicado nesta terça-feira, 30, no Diário Oficial do Estado. Os pagamentos de fevereiro serão feitos nos dias 5, 6 e 7. As mesmas datas e escala valerão para março, informou o banco em um comunicado. A partir de janeiro, aproximadamente 650 mil servidores que recebiam pelo Santander Banespa passaram a ter os salários depositados na Nossa Caixa. No decreto, o governador informa que considerou positivos os efeitos de escalonamento em janeiro e optou por manter o padrão de atendimento durante a fase de adaptação. No dia 5, recebem os inativos, pensionistas e beneficiários de pensões especiais e de complementações de aposentadoria e pensão da Administração Direta do Poder Executivo, do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (Ipesp) e da Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM). No dia 6, será realizado o pagamento dos servidores contratados pela CLT. No dia seguinte, será a vez dos funcionários ativos da Administração Direta do Poder Executivo e os ativos e inativos das autarquias. Os servidores estaduais que ainda não abriram conta corrente na Nossa Caixa terão os salários depositados na agência do banco estadual mais próxima à agência do Santander Banespa em que o funcionário recebia até dezembro passado. Para sacar e movimentar o dinheiro, no entanto, o servidor terá de abrir conta na Nossa Caixa, esclarece o banco, no comunicado.