Nossa Caixa faz apresentação para abertura de capital O presidente da Nossa Caixa, Valdery Albuquerque, disse hoje que a instituição vai realizar uma apresentação na Associação dos Profissionais do Mercado Financeiro (Apimec) no próximo dia 10 de setembro, dentro do programa de abertura de capital. Segundo ele, essa abertura deve ocorrer ainda no governo Geraldo Alckmin. Albuquerque afirmou que essa é a primeira apresentação da instituição aos analistas do mercado de capitais e a Nossa Caixa já está trabalhando o estatuto para a adoção de regras práticas para melhor governança corporativa. Ele disse ainda que há um projeto de pulverizar as ações junto aos acionistas minoritários. Mas, para ele, isso será difícil, devido à situação econômica do País em que as pessoas físicas estão sem dinheiro para comprar ações. A abertura de capitais da Nossa Caixa está sob a coordenação dos bancos Fator, BBI e Rotschild. De acordo com o presidente da Nossa Caixa, essa apresentação na Apimec terá o objetivo de verificar o interesse dos acionistas minoritários na operação de abertura de capital e, assim, gerar uma agenda de preparação da oferta pública. Produtos Albuquerque disse que a Nossa Caixa precisa abrir o leque de produtos para atrair clientela, como por exemplo, a de funcionários públicos. O Banespa Santander tem até 2007 a exclusividade de manter a conta de funcionários públicos estaduais. A Nossa Caixa quer atrair essa clientela do Banespa com um leque maior de produtos e não que os servidores públicos venham a se tornar apenas clientes compulsoriamente em 2007. O presidente da Nossa Caixa disse que o banco está realizando uma licitação para escolher a processadora de cartão de crédito. Segundo ele, a instituição está "desidratada" de produtos e, por isso, busca parcerias para fidelizar o cliente. O banco anunciou também hoje o lançamento da Poupança Premiada, como forma de ampliar o leque de produtos.