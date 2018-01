Nossa Caixa faz concurso para preencher 2.224 vagas O governador Geraldo Alckmin autorizou a realização de novo concurso público na Nossa Caixa Nosso Banco para preenchimento de 2.224 vagas na área administrativa e nas unidades de negócios, tanto na capital paulista como no interior do Estado. Os novos cargos estão sendo criados para suprir os postos que estarão disponíveis com as futuras aposentadorias. Além disso, o banco está fazendo uma reestruturação na rede de agências e têm planos de ampliar sua presença em todo o Estado. A Nossa Caixa é a 10ª maior instituição financeira do país, de acordo com o ranking do Banco Central. O foco do banco é aumentar sua base de clientes e os negócios no Estado de São Paulo. A rede de atendimento é composta por 505 agências, sendo sete em outros quatro Estados e Distrito Federal, 327 postos de atendimento e 772 correspondentes bancários. O banco vai agora preparar o edital contendo as regras do concurso e informações necessárias sobre as atividades do cargo. O salário inicial do auxiliar administrativo é de R$ 850,69. Após 90 dias, esse valor passa para R$ 932,76. A jornada de trabalho é de seis horas por dia, totalizando 30 horas semanais. Os benefícios oferecidos são assistência médica, auxílio cesta alimentação, auxílio creche/babá, auxílio refeição ou alimentação, vale transporte e plano de previdência privada complementar.