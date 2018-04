Nossa Caixa financiará programa habitacional da CDHU A Nossa Caixa anunciou nesta quinta-feira, 12, parceria com o governo paulista, por meio da Companhia do Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), em um projeto-piloto de crédito imobiliário para servidores públicos estaduais. O banco será o agente financeiro do Programa Habitacional de Integração (PHAI), lançado pelo governador de São Paulo, José Serra. De acordo com Serra, o PHAI se destina inicialmente aos servidores ativos que trabalham ou residem no bairro do Sacomã e proximidades: "Este é o começo do programa, queremos multiplicá-lo por todo o Estado, em parceria com as prefeituras", destacou. Nessa primeira fase do programa, serão oferecidos 384 apartamentos de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço - num total de 54 m2 de área total - aos servidores com renda mensal de até dez salários mínimos. A linha de financiamento terá juros de 6% ao ano para o tomador. A diferença será subsidiada pela CDHU, no valor estimado de R$ 10 mil por unidade, segundo o secretário estadual de Gestão Pública, Sidney Beraldo. O empréstimo tem prazo de até 20 anos e pode chegar a 100% do valor do imóvel. As prestações são fixas e com desconto em folha de pagamento. A Nossa Caixa será a responsável pela gestão dos recursos e da carteira de financiamentos do programa. Beraldo afirmou que o governo já entrou em contatos com prefeituras de outros municípios do Estado para realizar novas parcerias. O presidente da Nossa Caixa, Milton Luiz de Melo Santos, assegurou que a operação "atende a todos os princípios da boa técnica bancária". "E, é importante frisar, tem a rentabilidade garantida pela equalização das taxas por parte do governo estadual." O primeiro conjunto residencial atendido pelo programa fica no Sacomã, bairro da zona sul de São Paulo, com 384 unidades. O valor do imóvel é de R$ 55 mil e a prestação mensal do empréstimo deve ficar em R$ 400,00. Os financiamentos se destinam aos servidores estaduais da ativa, que de preferência trabalham na região e possuam renda máxima de até dez salários mínimos. Inscrição Os funcionários estaduais interessados na compra de um apartamento no local, denominado Conjunto Habitacional Sacomã, poderão se inscrever a partir do dia 23 no site www.cdhu.sp.gov.br. Os apartamentos terão prestação fixa, em torno de R$ 400 reais, com desconto em folha de pagamento e juros de 6% ao ano. O funcionário poderá obter financiamento de 20 anos com o Banco Nossa Caixa, o valor do imóvel é de R$ 55 mil e o governo do Estado vai bancar um subsídio de cerca de R$ 10 mil por cada unidade. "A inadimplência vai ser mínima porque o financiamento da Nossa Caixa é feito com base no salário (desconto em folha)", destacou Serra. "É um programa que vai na direção da valorização do servidor público, principalmente para aqueles que não tem habitação, principalmente que fique próxima ao local de trabalho. Isso vai melhorar a produtividade do Estado e a qualidade do serviço público, pois quando se valoriza o funcionário se pensa também no cidadão que recebe os serviços", destacou o secretário de Gestão, Sidney Beraldo. Além disso, ele falou da importância do subsídio que o governo dará para cada unidade habitacional nessa fase do programa, em torno de R$ 10 mil.