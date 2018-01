Nossa caixa lança cartão de crédito para pequenas empresas A Nossa Caixa anunciou hoje o lançamento do cartão de crédito empresarial, voltado aos segmentos de micro e pequenas companhias. A anuidade é de R$ 75 por portador e o limite de crédito, entre R$ 500,00 e R$ 20 mil. O objetivo é suprir o mercado de pequenas empresas, considerado estratégico para o banco. O cartão terá a bandeira MasterCard. Segundo a Nossa Caixa, entre as vantagens oferecidas pelo cartão empresarial estão: a otimização do fluxo de caixa, pois reduz as solicitações de adiantamento e reembolso dos empregados; a possibilidade de separar as despesas da empresa das despesas pessoais dos sócios; além da centralização do pagamento dos débitos em uma única data. O cliente tem ainda o prazo de até 35 dias para pagar, o que permite o investimento e gerenciamento dos recursos disponíveis. Para obter o cartão, a empresa deve ser correntista do banco, ser constituída há no mínimo um ano e não possuir restrições cadastrais. A Nossa Caixa está atualmente presente nos 645 municípios do Estado de São Paulo e conta com sete agências em quatro estados (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul) e no Distrito Federal, totalizando 843 unidades de negócios.