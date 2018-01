Nossa Caixa lança conta simplificada que rende juros O presidente da Nossa Caixa, Valdery Albuquerque, anunciou hoje no Palácio dos Bandeirantes o lançamento da Conta Rende Fácil. Trata-se de uma conta simplificada que será movimentada apenas com cartão magnético. O titular da conta concorrerá a prêmios que vão variar entre R$ 1 mil e R$ 1 milhão, desde que tenha saldo médio de R$ 200 durante o mês. A conta será remunerada mediante a integração automática a uma conta de poupança. A movimentação se dará com o cartão magnético. Haverá isenção de tarifas para a manutenção da conta, a emissão do cartão, a realização de quatro saques por mês no auto-atendimento, quatro extratos por mês e uma consulta de saldo diária no auto-atendimento. Haverá limite máximo de depósito e de saldo de R$ 1.000. Quando o cliente exceder este limite pela segunda vez, as normas estabelecidas pelo Banco Central obrigam-no a converter a sua Conta Rende Fácil numa conta convencional, que no caso da Nossa Caixa também possui tarifas especiais. Para abrir a conta a pessoa não precisa comprovar renda e "não será realizada pesquisa cadastral do cliente", diz Albuquerque. Para abrir a conta, o cliente deve comparecer a uma agência da Nossa Caixa com RG, CPF e comprovante de residência que pode ser uma declaração de endereço no próprio punho.