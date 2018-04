Nossa Caixa leiloa imóveis em SP que somam R$ 22,8 milhões A Nossa Caixa realiza em 14 de outubro, às 10h, um leilão de imóveis em São Paulo. Serão vendidos 433 imóveis na capital, litoral, Grande São Paulo e interior, que totalizam R$ 22,8 milhões. O certame inclui casas, apartamentos, prédios, fazendas, sítios e terrenos. Será o quinto leilão da instituição financeira. A expectativa é que 40% dos imóveis sejam vendidos, a maior parte concentrada na capital paulista (121) e Grande São Paulo (86 imóveis). Três dos terrenos a serem leiloados destinam-se a fins comerciais. Um em Santana, zona Norte, outro em Santo André e um terceiro no centro de São Caetano, também na região do ABC paulista. O leiloeiro oficial, José Osvaldo de Carvalho, acredita que o feriado do dia 12 de outubro contribuirá para aumentar a presença de investidores do interior. Entre os imóveis disponíveis há alguns ocupados. Nesses casos, o banco ficará encarregado da desocupação e não cobrará pela iniciativa. Porém, não será estabelecido prazo para a desocupação. Dados como número do lote, endereço do imóvel, estado de ocupação, descrição, preço mínimo, área, além de outras observações podem ser consultadas no site da Nossa Caixa e do leiloeiro oficial, ou pelo telefone 0800-553525, de segunda à sexta, das 10 às 16 horas (dias úteis). O leilão será no Clube Homs, na avenida Paulista, 735, em São Paulo.